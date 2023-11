Chi è Dargen D’Amico? Età | vero nome | fidanzata e Instagram

Morgan - delirio a X Factor : litiga con Dargen (per Annalisa) e Ambra - insulta Fedez e umilia Michielin. Poi - lo sfogo social

X Factor 2023 : Dargen che fa i fuochi d'artificio (e tutti i look del quinto live)

X Factor - Ambra non c'è Morgan ma occhio a Dargen : semifinale - le quote

Morgan, nuove accuse agli autori di X Factor: c'entrano due concorrenti

Ecco asi riferisce e cosa ha detto. Morgan duro nei confronti di un concorrente di X Factor: '... è venuto a conoscenza del fatto che una persona del gruppo degli Stunt Pilots (in gara con...

X Factor, Ambra non c'è Morgan ma occhio a Dargen: semifinale, le ... La Gazzetta dello Sport

X Factor 2023: Dargen che fa i fuochi d'artificio (e tutti i look del quinto live) Vanity Fair Italia

Morgan, nuove accuse agli autori di X Factor: c’entrano due concorrenti

L'ex giudice di X Factor è tornato all'attacco: con chi ce l'ha questa volta Questa sera giovedì 30 novembre 2023 andrà in onda su Sky Uno la semifinale ...

X Factor, Morgan attacca anche Angelica (allieva di Ambra): «L'inedito prodotto da Simonetta, uno della "cricca"»

Come Davide contro Golia, Morgan continua la sua 'lotta' in solitaria contro X Factor e la 'cricca'. Dopo la bordata sugli Stunt Pilot (gruppo in gara con Dargen D’Amico), dove ha segnalato che Zo Viv ...