Chi è Aitana Lopez | la modella che non esiste ma guadagna 10mila dollari al mese

(Di giovedì 30 novembre 2023)è unaspagnola di 25 anni creata utilizzando l’intelligenza artificiale. Questa musa virtuale dai capelli rosa è diventata l’ultimo fenomeno su Instagram, dove conta ben oltre 170.000 seguaci ammirati. Si dice che il suo “stipendio” virtuale tocchi quota $10.000 al. Nata dall’estro creativo di Rubén Cruz e dalla sua affermata agenzia, The Clueless, la biografia su Instagram delgiovane generata dall’intelligenza artificiale è breve quanto incisiva: “Barcelona. Gamer. Fitness. Cosplay lover”. Cruz ha rivelato di aver concepito l’idea dimentre si trovava di fronte a progetti sospesi o annullati. In un’intervista rilasciata a Euronews, ha sottolineato che la questione riguarda gli influencer e i modelli stessi, piuttosto che i progetti di ...

