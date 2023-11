Che dicembre ci porti un Natale 2023 migliore

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 30 novembre 2023) L’ultimo editoriale dell’anno ha una duplice funzione: quella tradizionale di presentare la nuova copertina, quella di, e insieme, l’occasione per me da direttore di VelvetMAG per fare gli auguri di Buona tutti i lettori e alla nostra community. Quest’anno abbiamo ospitato tanti brand di moda, il grande Carlo Verdone, ma anche cinema e tante donne. Per la copertina n.187 quella diabbiamo scelto uno scatto – a nostro giudizio assai poetico – dedicato alla Luna. L’occhio del nostro fotografo Antonio Martello ha immortalato il satellite della Terra lo scorso settembre nella notte romana. Mentre campeggiava sulla Basilica di San Pietro. La luna da secoli rappresenta i cambi d’umore, la ciclicità (nel senso di perpetuo ricominciare, non a caso ad essa sono collegate le ...