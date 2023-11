Champions League | i top e i flop di Real-Napoli

Leggi su terzotemponapoli

(Di giovedì 30 novembre 2023) Quinta giornata della fase a gironi diper ilche ha affrontato in trasferta ilMadrid di Ancelotti. Alle 21 presso lo stadio Santiago Bernabeu, ildi Walter Mazzarri ha affrontato i padroni di casa per la quinta giornata della fase a gironi di. Ecco i TOP e idi fine partita Giovanni Simeone al 9’ di gioco regala la rete del vantaggio dopo un’azione ben costruita ma allo stesso tempo ben servita da Kvaraskheila e Di Lorenzo. TOP Alex Meret reduce da un infortunio non ancora in formissima e un po’ ingenuo ma allo stesso tempo insicuro nelle uscite.Piotr Zieli?ski fa fatica a carburare ed è incostante. Si perde in un bicchiere d’acqua contro le big ...