Champions League | i risultati di oggi | Arsenal 6-0 | disastro Onana

(Di giovedì 30 novembre 2023) Non solo la rimonta da 3-0 a 3-3 dell’Inter e il KO del Napoli nella serata di. Nelle altre partite spicca il 6-0 rifilato dall’al Lens, coi Gunners già aritmeticamente primi. Il Copenaghen sogna una clamorosa qualificazione: 0-0 sul campo del Bayern Monaco. Doppio grave errore die il Manchester United si fa ancora rimontare.– 5ª GIORNATA GRUPPO A Galatasaray-Manchester United 3-3 11? Garnacho, 18? Bruno Fernandes, 29?, 62? Ziyech (G), 55? McTominay, 71? Akturkoglu (G) Bayern Monaco-Copenaghen 0-0 CLASSIFICA: Bayern Monaco 13, Copenaghen 5, Galatasaray 5, Manchester United 4 GRUPPO B Siviglia-PSV Eindhoven 2-3 24? Sergio Ramos (S), 47? En-Nesyri (S), 68? Saibari, 81? aut. Gudelj, 92? Pepi-Lens 6-0 13? Havertz, ...

Il mercoledì della 5ª Giornata di Champions League porta in dote gol e spettacolo. Sei gol nella partita fra Benfica e Inter , divisi equamente fra i ... (calcioweb.eu)

Napoli, Mazzarri: 'E' un gruppo eccezionale, qui si può fare davvero bene. E su Osimhen...'

Commenta per primo Walter Mazzarri , allenatore del Napoli, dopo la sconfitta insul campo del Real Madrid è intervenuto ad Amazon Prime : 'Prima di prendere il 3 - 2 avevamo creato 2 - 3 presupposti per poterla vincere e andare in vantaggio. Sono contento della ...

Mazzarri a Sky: "Spirito ritrovato, si poteva sfruttare meglio qualche ripartenza"

Walter Mazzarri, tecnico del Napoli, dopo la sconfitta in Champions League sul campo del Real Madrid è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: Che mi le detto Ancelotti "Qualcosa di carino, non lo ...

Bellingham aiuta la giornalista con un appello in TV: è per suo figlio, deve comportarsi meglio

Dopo Real Madrid-Napoli, Jude Bellingham scatenato nell’intervista TV con Alessia Tarquinio di Amazon Prime Video ...