Champions League | cosa serve al Napoli per qualificarsi agli ottavi

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 30 novembre 2023) Ilè a un passo dalla qualificazionedi: eccoazzurri per il passaggio del turno. Rammarico. È questa la parola che riecheggia nella mente di tutti i tifosi del. Rammarico per quello che poteva essere ma poi non è stato. Gli azzurri hanno giocato alla pari con il Real Madrid per gran parte della gara e hanno avuto almeno due grandi occasioni – entrambe finite sul piede di Kvaratskhelia – per portarsi sul 3-2. Invece nel finale l’assedio dei Blancos ha portato a due reti che hanno reso il parziale troppo severo. Kvaratskhelia e Meret sono i due uomini che hanno sulla coscienza la partita, eppure entrambi si erano resi protagonisti di un ottimo match prima degli errori. Meret ...