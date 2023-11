“Cessate il fuoco” | cosa insegna la storia Spesso lo stop temporaneo alle armi porta conseguenze nefaste

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 novembre 2023) Si fa alla svelta a dire “il”: quando se ne sente parlare, inevitabilmente il pensiero corre all’idea che sia il primo passo di un processo di pace. Ma è davvero così? Innanzitutto, dobbiamo volare bassi e dare una definizione minima e realistica delil-noto anche come tregua ostizio-: dal punto di vista legale e operativo è un’interruzione temporanea di una guerra “calda” in cui ciascuna parte, in modo concordato con l’altra o unilaterale, sospende l’uso della violenza, così come le azioni aggressive. Ciò può avvenire in presenza, maanche in assenza, di un accordo formale, insomma di un pezzo di carta firmato da entrambi, così come per volontà dei massimi vertici politici o anche solo per scelta dei comandanti militari sul campo. Soprattutto, ...