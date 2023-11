Cesare | il piccolo che sceglie a occhi chiusi la felicità

Michelle Hunziker , come tutte le nonne che si rispettino, è innamorata follemente del suo nipotino Cesare , tanto che, in alcune interviste, ha ... (leggo)

Si chiama Cesare Augusto Cerza ma per nonna Michelle Hunziker lui è semplicemente «Bignè» . Ecco il nomignolo che la conduttrice svizzera ha dato al ... (iodonna)

Aurora Ramazzotti mamma - dal parrucchiere con il piccolo Cesare. Lei si rilassa - mentre «lui è a zonzo per il salone»

Da quando Aurora Ramazzotti è diventata mamma del piccolo Cesare , frutto dell'amore con Goffredo Cerza, per lei sono cambiate prospettive e priorità. ... (leggo)

Michelle Hunziker - in versione nonna per il piccolo Cesare : «Non so se resisto alla tentazione...»

Michelle Hunziker nonna affettuosa e presente. In queste ore che Aurora Ramazzotti è impegnata per lavoro insieme al compagno, e padre del loro ... (leggo)