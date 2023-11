Cervinia diventa “Le Breuil” e scoppia la polemica | l’opposizione di FdI

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 30 novembre 2023) Roma, 30 nov – Una mossa poco arguta, per la promozione turistica, il cambiamento di nome di, nota località montana valodostana, in “Le”. Un percorso iniziato nel 2011, come riportato anche dall’Ansa, che però ha scatenato inevitabili – e comprensibili – polemiche. Daa Leè una frazione del comune di Valtournenche, il quale da ormai 12 anni ha iniziato a cercare negli archivi per trovare le antiche denominazioni dei villaggi e di altre località. Ed ecco che la frazione succitata, dopo anni, torna ad avere la denominazione “Le”. Quindi ora via a tutto il processo di cambiamento anche della cartellonistica, dei documenti dei residenti, eccetera. Indipendentemente dalle origini del paesino, il fatto che abbia ormai da tempo immemore un nome ...