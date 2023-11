Cervinia cambia nome | si chiamerà Le Breuil La sindaca non ci sta | “Avviato l’iter per ripristinarlo”

(Di giovedì 30 novembre 2023)e ora si chiama Le. La decisione è stata presa nell’aprile scorso dal Comune di Valtournenche, approvando il dossier sulla ridenominazione di villaggi, frazione e località sul suo territorio. “Sono state avviate le procedure per ripristinare ildi“, ha detto all’Ansa ladi Valtournenche, Elisa Cicco, al termine di una riunione con il presidente della Regione Valle d’Aosta, Renzo Testolin, convocata per risolvere il problema della nuova denominazione (“Le”) della celebre località turistica. “riguarda la modifica dell’attuale toponimo. Invieremo alla Regione la richiesta per il cambio del”, ha aggiunto. Il ...

