Cervinia cambia nome | Santanchè | “Siete matti?” Rampelli | “Incostituzionale” E arriva il dietrofront

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 30 novembre 2023) “Faremo tutto il possibile, in termini di legge, perché ilresti Breuil-senza se e senza ma”. Lo afferma all’Adnkronos il vicesindaco di Valtournenche (Aosta) Massimo Chatrian spiegando che l’amministrazione comunale agirà contro il cambio deldella celebre località turistica nel solo toponimo Le Breuil. Il furore iconoclasta della cancel culture abbattutosi sulla località sciistica famosa nel mondo ha fatto troppo rumore per non provocare una brusco. “Ma?”, aveva commentato il ministro del Turismo Daniela Santanché. L’oscuramento delperché evocativo di reminiscenze mussoliniane – l’attribuzione al luogo deldirisale al 1934 – è un’altra di ...