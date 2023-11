Cervinia cambia nome | Santanchè si schiera | “Siete matti?”

Leggi su italiasera

(Di giovedì 30 novembre 2023) (Adnkronos) –. Si chiamerà Le Breuil. La notizia che la celebre località sciistica in Valle d’Aosta ha ripreso la sua antica denominazione ha suscitato non poche polemiche, con la ministra del Turismo, Danielain primis, che sui social ha espresso il proprio dissenso: “Buongiorno, volevo confrontarmi con voi perché io da qualche giorno veramente non riesco a capire cosa passa per la testa di alcuni., una località sciistica riconosciuta e rinomata della Valle d’Aosta, una delle eccellenze del turismo del nostro Paese. Si chiamerà Le Breuil. Ma?”. Lo sapete quanto tempo ci vuole a costruire una destination, una brand reputation? Ripensateci”, dice nel video pubblicato sul ...