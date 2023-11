Cervello intestino e la qualità del cibo

Leggi su lortica

(Di giovedì 30 novembre 2023) L’alimentazione e’ in grado di condizionare la vita e la efficienza metabolica dei neuroni. Ilcondiziona la vita metabolica di tutti i nostri neuroni, ovunque essi siano. Concentro la mia ricerca e il mio studio sul rapporto tra nutrizione,diffuso (neuroni cerebrali, neuroni enterici, neuroni sistema nervoso volontario e autonomo…). La Natura ha deciso che i neuroni non devono replicarsi, devono vivere con noi per tutta la nostra vita. Si produce ilsenza pensare appieno agli effetti che le sue molecole hanno sui neuroni, proprio perché sono cellule perenni cioè esposte di continuo agli alimenti ingeriti ogni giorno. Esempio: una eccessiva introduzione di acidi grassi saturi a lunga catena contenuti in prevalenza in alimenti di origine animale possono arrivare ai neuroni e variare la composizione dei fosfolipidi ...