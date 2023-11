Ce ne fossero oggi di politici della stazza di Henry Kissinger

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 novembre 2023) Ce neal giorno d’di. Sullo scacchiere internazionale, in Occidente come nel resto del mondo, i principali leader di molte nazioni sono alle prese con scenari di guerra, caos e incertezza, dall’Ucraina a Israele. Impossibile però riconoscere in chicchessia la lungimiranza, la visione, persino la sfrontatezza tipiche del Segretario di stato di Richard Nixon morto all’età di 100 anni. Un colosso. Un uomo entrato nella storia, che ha plasmato per decenni la politica di dominazione egemonica globale degli Stati Uniti (con una nota a margine: egemonico sì, ma dal 24 febbraio 2020 era tra i pochi americani – forse John Mearsheimer è l’altra voce – ad esprimere tesi, idee e dubbi sull’impossibilità per l’America di ...