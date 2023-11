C' è già il nome | chi arriva al posto di Pioli | Milan ko col Frosinone | scenari clamorosi

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 30 novembre 2023) La storia di Stefanocon i colori del Diavolo sembra essere giunta al suo epilogo. Non si sa ancora se sarà un lento scivolo verso la fine di questa stagione o verrà presa una brusca decisione in anticipo. L'allenatore emiliano, però, ha tracciato un solco di fiducia che difficilmente verrà ricoperto. Non si raffredda ancora, infatti, la piastra dell'ira rovente con cui la dirigenza delè uscita da San Siro martedì sera, al termine di una delle serate di Champions League più buie della storia rossonera. La sconfitta contro il Borussia Dortmund, l'infortunio di Malick Thiaw e la concreta possibilità di non qualificarsi nemmeno alla più modesta Europa League potrebbero creare un mancato introito di circa 160 milioni di euro e compromettere, oltretutto, la partecipazione anche al Mondiale per Club del 2025, un ricco piatto cui tutti i grandi ...