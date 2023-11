C' è da spostare un migrante

Leggi su panorama

(Di giovedì 30 novembre 2023) Mentre l’Europa critica l’accordo italiano con l’Albania per gestire il flusso degli sbarchi nel nostro Paese, Regno Unito e Francia, tramite intese comuni, usano il pugno duro verso i richiedenti asilo. Strategie che piacciono alla popolazione, ma dall’esito incerto. Intanto, la Cina sta già organizzandosi per la «conquista» politica e culturale dell’Africa... Due Paesi, due misure. L’Unione europea e i progressisti snob storcono il naso per il progetto del governo italiano di gestire, in collaborazione con Tirana, le richieste di asilo direttamente in terra albanese, ma Inghilterra e Francia ci superano a destra e si preparano letteralmente alla guerra contro l’immigrazione clandestina. Nel silenzio complice della Commissione europea e degli apparatchik di Bruxelles. Il regno di Sua Maestà Carlo III ha annunciato un programma che si chiama «Stop the boat», e non c’è bisogno di ...