CdS – Il Milan prenota Popovic

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 30 novembre 2023) 2023-11-29 02:38:22 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere dello Sport: Documenti pronti. Affare in chiusura, mancano pochi dettagli. Ilha quasi soffiato Matija, il nuovo gioiello del calcio serbo, pronto a svincolarsi gratis dal Partizan Belgrado il 31 dicembre. Diciassette anni, un metro e 93, trequartista, ma in grado di segnare come un centravanti: ventuno gol e cinque assist nella Kadetska Liga. Non ha rinnovato con il Partizan, nonostante i tentativi del presidente Milorad Vucelic e dell’amministratore delegato Milos Vazura. CINQUE DOPPIETTE – Ha una storia curiosa: è nato in Germania, ad Altötting, l’8 gennaio del 2006, però ha trascorso l’infanzia a Novi Sad, giocando prima nel Vojvodina e poi nel Partizan, che lo ha portato a Belgrado alla fine del 2021 senza spendere un euro. Tra pochi giorni ...