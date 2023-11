Caso Cospito | opposizioni chiedono testa di Delmastro | Meloni lo blinda

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 30 novembre 2023) Il sottosegretario alla Giustizia sarà processato per rivelazioni del segreto d'ufficio in relazione aldell'anarchico. La premier difende il fedelissimo e chiede ai suoi di fare quadrato L'opposizione reclama le sue dimissioni, ma Giorgialo. Il sottosegretario alla Giustizia, Andrea, sarà processato per rivelazioni del segreto d'ufficio in relazione al