Casertana – Foggia | Giornata Rossoblù | alle 16 di oggi scade il diritto di prelazione per gli abbonati

Leggi su casertanotizie

(Di giovedì 30 novembre 2023) Caserta (Alfredo Stella). Sarà corsa al biglietto per un Pinto ancora una volta gremito. Lunedì sotto i riflettori dell’impianto di Via Medaglie d’Oro (calcio d’inizio20.45) di scena un classico per la categoria:. I Satanelli, che gggiano all’ultimo posto utile per i play off, in coabitazione con Catania e Cerignola, distano 6 lunghezze dai Falchetti, quarti in classifica con 27 punti all’attivo, dietro solo alla capolista Juve Stabia (32), Picerno e Benevento (29). Partita spartiacque per una gara da vincere e salire ulteriormente in graduatoria. Anche e soprattutto in vista dello scontro diretto che si sarà già giocato al Menti di Castellammare domenica pomeriggio16 tra Juve Stabia e Benevento che potrebbe fornire una ulteriore chance ai ...