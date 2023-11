Casamassima | accusa | lite su instagram e tiktok con l’ex marito poi brutalmente aggredito in piazza La donna fra i sei arrestati Carabinieri

(Di giovedì 30 novembre 2023) Di seguito un comunicato diffuso dai: Idella Stazione di, con il supporto di quelli della Compagnia di Gioia del Colle, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emesse dal Gip presso il Tribunale di Bari su richiesta della Procura della Repubblica, nella quale vengono riconosciuti gravi indizi di colpevolezza a carico di sei indagati ritenuti tutti responsabili, in concorso, di tentato omicidio aggravato, avvenuto l’11 ottobre scorso, nella centraleMoro di. Secondo l’impostazionetoria accolta dal Gip (fatta salva la valutazione nelle fasi successive con il contributo della difesa), le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica del capoluogo e svolte dalla Stazione...

Tre carabinieri rischiano il processo per depistaggio nel caso Cucchi: avrebbero mentito per salvare colleghi

... tre ulteriori uomini dell'Arma rischiano il processo per depistaggio con l'di aver mentito ...il padre Giovanni oltre ad agenti della polizia penitenziaria e il carabiniere Riccardo...

Casamassima, spedizione punitiva contro il marito: 6 arresti quotidianodipuglia.it

Casamassima, scontro sui social sfocia in violenza: arrestati in sei per tentato omicidio TRM Radiotelevisione del Mezzogiorno

Casamassima, scontro sui social sfocia in violenza: arrestati in sei per tentato omicidio

Un litigio su Tik Tok e Instagram si trasforma in una violenta aggressione nel cuore di Casamassima. Sei persone sono state arrestate con l'accusa di tentato omicidio aggravato, tra cui l'ex moglie de ...

Aggressione sui social, sei arresti per tentato omicidio nei confronto dell'ex marito. In carcere anche la moglie

nella centrale piazza Moro di Casamassima. L'accusa Ai sei gli inquirenti sono arrivati grazie all'ascolto di testimoni e alle riprese delle telecamere di videosorveglianza. A seguito di alcune ...