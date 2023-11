Carlo III | l’esperto | “Taylor Swift rifiutò di cantare all’incoronazione”

Leggi su italiasera

(Di giovedì 30 novembre 2023) (Adnkronos) –l’offerta didi re. Lo sostiene ‘Endgame’, il libro appena uscito delreale Omid Scobie, secondo cui la cantante, in tournée a Nashville il giorno in cui Charles salì al trono il 6 maggio scorso, è stata tra i numerosi artisti di alto profilo che rifiutarono l’invito, tra cui Elton John, Adele e Harry Styles. Ma il rifiuto della, secondo Scobie, sarebbe stato il segnale che “c’era in gioco qualcosa di più profondo.semplicemente non aveva la popolarità necessaria, il che è comprensibile, dato che ha trascorso gran parte della sua vita sulla scia della nave da crociera di gran classe della reputazione di sua madre”. All’evento londinese di ...