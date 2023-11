Cardinale-Ibra | nessun incontro questa mattina ESCLUSIVA

(Di giovedì 30 novembre 2023) Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, Gerrynon ha incontrato Zlatanhimovic. Smentita dunque l’indiscrezione che era circolata in giornata e che anche noi, qui sulle pagine di Daily Milan, avevamo erroneamente ripreso. La nostra fonte aveva dato per certo untop secret avvenuto a Milano, ancor prima, in edicola, la Gazzetta dello Sport aveva scritto di un possibile “ulteriore aggiornamento (…) tra ieri e oggi” tra l’ex campione svedese e il numero uno di RedBird Capital, che dopo il summit di ieri a Milanello si trova ancora in città. Da quel che ci risulta, dopo ulteriori verifiche, a differenza di quanto riportato nell’articolo sopra citato non ci sono stati contatti in giornata tra Gerrye Zlatan ...

