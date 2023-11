Capodanno Onorato | A Roma faremo un grandissimo concertone

Il sindaco di Alba Carlo Bo al "Gran galà solidale" per l'associazione La Carovana

Nel frattempo La Carovana guarda già al 2024: dopo il tradizionale soggiorno al mare per... dopo 21 anni diservizio, ha già fatto capire di reclamare la meritata pensione ".

Il Ceo di Msc Cruises: «Navi da crociera ad Ancona, più complesso senza molo» corriereadriatico.it

Il sindaco di Alba Carlo Bo al "Gran galà solidale" per l'associazione La Carovana TargatoCn.it

Il Ceo di Msc Cruises: «Navi da crociera ad Ancona, più complesso senza molo»

BAVENO - Gianni Onorato, chief executive officer di Msc Cruises, al Forum internazionale del Turismo organizzato tra venerdì e ieri dal Governo a Baveno ha raccontato le prospettive di ...

Ok, ecco 10 città europee dove fare Capodanno spendendo pochissimo

Tra le città più economiche in Europa ci sono quelle di tre zone: l'est Europa, il sud Europa e l'estremo ovest europeo. Nell'ultima zona troviamo per esempio Porto e Coimbra, le due città portoghesi.