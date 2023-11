Capello | “Meret il migliore del Napoli | peccato per l’errore”

Capello: 'Meret, errore elementare'

Fabiocommenta la prestazione di Alexcontro il Real ...

Capello: "Meret è stato il migliore del Napoli" Sport del Sud

Capello su Meret: "Peccato per l'errore, era stato il migliore e aveva dato sicurezza" Tutto Napoli

Anguissa "distrugge" Garcia, la reazione polemica di Capello

Negli studi di Sky Sport l'ex ct Fabio Capello non ha gradito le parole di Anguissa dopo Real Madrid-Napoli. Zambo Anguissa è stato tra i protagonisti di Real Madrid-Napoli sia in campo con la rete ...

Capello perplesso dopo le parole di Anguissa: "E come glielo spieghi ai tifosi"

Cliccando sul link ‘Rifiuta e chiudi’, verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il consenso per i cookie tranne che per quelli tecnici. Puoi cambiare la tua scelta in ...