Capello | «Inter | ecco perché ha sofferto nel primo tempo! Frattesi…»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 30 novembre 2023) Nel post partita di Benfica-, l’ex tecnico Fabioha commentato l’atteggiamento della squadra di Inzaghi che ha rimontato da 3-0 a 3-3. Una battuta, inoltre, su Frattesi. Le sue parole a Sky Sport ORGOGLIO – Alla luce della grande rimonta dell’contro il Benfica da 3-0 a 3-3, Fabioha sottolineato: «di un altro livello rispetto ai portoghesi. Hannoiltempo, evidentemente, non si erano ancora assemblati tra di loro gli 8 cambi di formazione. Questa rimonta è la dimostrazione di grande orgoglio e personalità per la squadra di Simone Inzaghi, che non ha smesso di credere nella rimonta neanche sotto di 3 gol. Frattesi? È al livello di Barella e Mkhitaryan. Un giocatore generoso, combattente e fa molti ...