(Di giovedì 30 novembre 2023) " Una squadra che adesso gioca tutta insieme per l'allenatore? E ai tifosi come gliela racconti questa storia? ". Duro il commento di Fabionte il post partita di Real -negli studi ...

Capello e la dura frase sul Napoli e Anguissa: 'Ma cosa vuol dire'

" Una squadra che adesso gioca tutta insieme per l'allenatore E ai tifosi come gliela racconti questa storia ". Duro il commento di Fabiodurante il post partita di Real - Napoli negli studi Sky. L'ex tecnico ha replicato a distanza alle parole di Anguissa che, intervistato negli spogliatoi, aveva rilasciato una dichiarazione ...

Capello e la dura frase sul Napoli e Anguissa: "Ma cosa vuol dire" Corriere dello Sport

Capello duro: "Juve con più fiducia dopo il pari. L'Inter Dalla squadra nettamente più forte del... Fcinternews.it

Capello e la dura frase sul Napoli e Anguissa: "Ma cosa vuol dire"

E ai tifosi come gliela racconti questa storia". Duro il commento di Fabio Capello durante il post partita di Real-Napoli negli studi Sky. L'ex tecnico ha replicato a distanza alle parole di Anguissa ...

Capello il duro si scioglie davanti a Sinner. E confessa: “Sì, lui mi emoziona”

Noi e i nostri 172 partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per ...