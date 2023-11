Canone RAI | quali contribuenti possono smettere di pagare? Ecco a chi è esente

Rai - all'ordine del giorno la crisi di ascolti del Tg2 di Preziosi (che non andrà in Europa perchè i posti per Forza Italia saranno troppo pochi). La destra vuole "neutralizzare" la Soldi. L'assemblea dei giornalisti del Tg3 diretto da Mario Orfeo contro il taglio del canone. Le verifiche dei vertici di viale Mazzini sullo scoop di Striscia la Notizia

Potrebbe esserci un taglio del Canone RAI nel 2024 e nel 2025. Scopriamo quali sono le idee del Governo per aiutare le famiglie in difficoltà. Il ... (informazioneoggi)

Rai - Meloni delusa per l’abbassamento (in salsa leghista) del canone e per non poterla sfruttare in vista delle europee. E Fazzolari scende in campo - ESCLUSIVA

Anche Giorgia Meloni è delusa dalla nuova Rai. Ma non per una mera questione di ascolti. Giorgia è delusa e proccupata per due motivi. Il primo è ... (ilgiornaleditalia)