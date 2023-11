“Candy Cane Lane” | Eddie Murphy in una commedia di Natale

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 30 novembre 2023) “è la mia primadi. Da molto tempo volevo farne una”. E’ la prima volta chesi tuffa in un film natalizio nei suoi oltre 40 anni di carriera cinematografica. Come è nata l’idea di “”?si è riunito dopo 30 anni con il regista di Boomerang Reginald Hudlin, insieme alla sceneggiatrice Kelly Younger. Quest’ultimo ha avuto l’idea basandosi sulle proprie esperienze di quando è cresciuto a El Segundo, in California, e ha trascorso del tempo ogninella vera, un evento locale creato nel 1949 che mette in mostra un quartiere che impressiona con le ...