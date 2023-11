Camilla Dot | “Worthless” è il titolo del nuovo singolo

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 30 novembre 2023) Dal 1° dicembre 2023 sarà disponibile sulle piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “”, ildiDot. “” (significa letteralmente “senza valore”) è un brano col quale una donna adulta decide di raccontare la storia di una ragazza tra i dodici e i tredici anni che sta attraversando gli inizi dell’adolescenza. L’adolescenza, come sì ben sa, è un momento molto importante nella vita di ogni persona, che porta con sé molte cose meravigliose ma altrettante oscure, come, in questo caso, il bullismo. La protagonista, infatti, viene descritta come la solita ragazza timida, che non ha mai trasgredito le regole ed è sempre rimasta avvolta nella sua purezza. Quest’ultima però, man mano viene sporcata da pregiudizi ed insulti, che la portano a soffrire ...