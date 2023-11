Calendario scioperi dicembre 2023 | date e orari | chi si ferma e quali sono le giornate a rischio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 30 novembre 2023)gliin programma per il mese di? Ci sarannoal livello nazionale? Vediamo ilcompleto con le principalinelle prossime settimane., mobilitazioni e conseguenti, possibili, disagi. Come accaduto ad novembre anche per il prossimo mesediverse leda segnare in agenda per ciò che riguarda ledi stop di determinate categorie di lavoratori. Anche perché stiamo per entrare in un mese particolarmente “delicato”, in quanto presenti le festività natalizie. In tal senso la prima data da cerchiare in rosso, anzi in “nero”, è quella del 15quando si terrà la ...