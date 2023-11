Calendario NextGen Finals 2023 oggi | orari 30 novembre | ordine di gioco | tv | programma | streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 30 novembre 2023) Continueranno nella giornata odierna a Jeddah le Next Gen ATP, evento riservato ai migliori Under 21 delnonché ultimo torneo della stagione tennistica. In Arabia Saudita si disputerannotutte le quattro partite valide per il terzo e ultimo turno della fase a gironi e il divertimento sicuramente non mancherà. Si partirà alle ore 13:00 con il derby italiano tra Flavio Cobolli e Luca Nardi valido per il gruppo verde. Entrambi gli azzurri hanno ancora possibilità di strappare il pass per la semifinale, ma sia all’uno che all’altro servirà una vittoria (nel caso di Nardi sarà necessario un successo in tre o massimo quattro set, visto che il nativo di Pesaro è attualmente ultimo nel gruppo verde con due sconfitte in due match) per poter continuare a sperare. Vincere infatti non basterà, perché poi in ...