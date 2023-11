Calciomercato Juve | in programma il colpo Sancho

(Di giovedì 30 novembre 2023) Jadonè in uscita dal Manchester United a gennaio. Sul forte esterno inglese si sta muovendo lantus per una possibile operazione...

Mattia Zaccagni sta trovando delle difficoltà nella trattativa per il rinnovo del contratto con la Lazio . E in caso di mancato accordo... (calciomercato)

La partita contro l’Inter valida per la 13ª giornata del campionato di Serie A ha confermato la forza della Juventus . I bianconeri sono in grado di ... (calcioweb.eu)

Calciomercato : Arsenal. Thomas Partey in partenza - ipotesi Juventus

I dirigenti della Juventus starebbero accelera ndo nella trattativa per portare a Torino l’esterno offensivo del Manchester United Jadon Sancho . La ... (sportnews.eu)

Calciomercato Juventus - si accelera per Jadon Sancho : gli aggiornamenti

Juve, Allegri lascia a fine stagione Ci pensa la Premier

Commenta per primo Massimiliano Allegri nella prossima stagione potrebbe non essere più l'allenatore della Juventus. Come riporta Il Corriere dello Sport , ci sono due squadre inglesi che potrebbero ...

Sportmediaset - Ferguson-Juve, si può fare ma il Bologna vuole 15 milioni Tutto Juve

Napoli, le corde giuste toccate da Mazzarri: ora Inter e Juve

Bravissimo a respingere due tiri, Meret è crollato sul più facile, quello dalla lunga di distanza di Paz. Il Napoli è stato tradito dall’ennesima incertezza del ...

L'orgoglio Napoli si arrende soltanto al Real Bellingham

Il 4-2 per il Madrid non deve avvilire i campioni d'Italia. Due volte in rimonta al Bernabeu, la squadra di Mazzarri è stata frustrata dall'errore di Meret che ha favorito la rete di Paz e dalle gioca ...