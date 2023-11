Calcio | Udinese | mistero Deulofeu | fuori da un anno

"Con Sottil c'era una barriera linguistica, ora invece ci sentiamo più a nostro agio, ci capiamo e siamo in crescita. Sottil non parlava l'inglese, ... (247.libero)

I militari della Guardia di finanza di Udine, lo scorso 3 novembre, si sono presentati nella sede dell'Udinese Calcio , per acquisire nuovi elementi ... (247.libero)

Calcio : Gdf nella sede dell'Udinese per vicenda Mandragora

Calcio : Cioffi"Giocatori umili e coraggiosi - mi rivedo in questa Udinese"

"Ero pronto per andare in Arabia Saudita, poi mi ha chiamato la società..." UDINE - "Rivedendo la partita con l'Atalanta il sapore che ho in bocca ... (ilgiornaleditalia)