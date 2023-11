Calcio | Salernitana | a Firenze ci sarà anche Dia

Leggi su anteprima24

Prosegue la preparazione dellain vista della sfida sul campo della Fiorentina.Inzaghi, salvo imprevisti, recupererà Dia e Tchaouna che, al pari di Cabral, garantiranno più soluzioni nel reparto offensivo granata. Il senegalese è completamente recuperato e scenderà in campo al "Franchi"; da valutare, invece, il francese che potrebbe andare almeno in panchina. Resta ai box Ochoa che ne avrà per almeno un altro mese. In giornata, intanto, laha ospitato l'Integrity Tour, l'iniziativa volta a rafforzare la cultura della legalità nel mondo dele a diffondere i veri valori dello sport.