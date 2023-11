Calcio | sabato ad Amburgo il sorteggio degli Europei | presenti Gravina e Spalletti

Israele - il campionato di calcio riprenderà sabato 25 novembre

11 novembre : Accumulatore di calcio di sabato – 6/1

Calcio in tv oggi (sabato 28 ottobre) : calendario - palinsesto - orari Italia ed estero. Come vedere le partite in streaming

Calcio in tv oggi (sabato 4 novembre) : calendario - palinsesto - orari Italia ed estero. Come vedere le partite in streaming

Calcio in tv oggi (sabato 28 ottobre) : calendario - palinsesto - orari Italia ed estero. Come vedere le partite in streaming