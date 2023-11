(Di giovedì 30 novembre 2023), 30 nov. -(Adnkronos) - L'intento è chiaro: dimostrare una volta di più di potersela giocare ad armi pari con lesse del. Anche a casa loro, anche di fronte ai 10mila spettatori che riempiranno le tribune dello stadio Pasarón diper applaudire le proprie beniamine e spingerle verso le Finals. La complicata rincorsa al secondo posto occupato dalla Svezia passa dalla gara di domani (ore 21.30, diretta su Rai 2), ma l'attenzione di Andrea Soncin, più che alla classifica del girone, è rivolta verso la prestazione della sua squadra. “Siamo concentrati solo sulla partita con la, è la più importante - ha dichiarato il Ct in conferenza stampa - abbiamo iniziato un percorso e vogliamo continuare a crescere. Le ragazze mi stanno dando tanto, si sono messe a disposizione ...

Calcio femminile : le 28 convocate dell’Italia per la Nations League. Sfida a Spagna e Svizzera

Calcio femminile - l’Italia fa visita alla Spagna in Nations League : le ragazze di Soncin vogliono stupire

Spagna - Italia, Soncin: 'Serve qualità in fase di possesso, vogliamo fare risultato'

... match valevole per la penultima giornata della Women'sLeague in programma domani sera ... L'entusiasmo della gente per ilfemminile lo dobbiamo alimentare con il gioco e i risultati.'

Calcio: Nations League, azzurre a Pontevedra per nuova sfida con la Spagna campione del mondo La Gazzetta del Mezzogiorno

Italia-Svizzera, Nations League calcio femminile: quando si gioca, programma, orario, tv, streaming OA Sport

Calcio: Nations League, azzurre a Pontevedra per nuova sfida con la Spagna campione del mondo

Pontevedra, 30 nov. -(Adnkronos) - L’intento è chiaro: dimostrare una volta di più di potersela giocare ad armi pari con le campionesse del mondo. Anche a casa loro, anche di fronte ai 10mila ...

Nazionali Qualificazioni Europee UEFA EURO 2024 UEFA Nations League Finalissima Under 21

Calcio femminile UEFA Women's EURO Qualificazioni Europee Femminili UEFA Women's Nations League Finalissima Femminile Mondiali Femminili FIFA UEFA Women's Champions League Europeo U19 Femminile Under ...