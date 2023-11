Calcio | Milan Idea Simic per la difesa | Bennacer verso 1^ convocazione

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 30 novembre 2023) Rossoneri in emergenza con Pioli che dopo Camarda potrebbe far esordire il 18enneCARNAGO - Sabato sera contro il Frosinone i tifosi delnon avranno occhi che per lui: Fikayo Tomori. Non perché sia diventato il nuovo idolo di San Siro, ma perché è l'ultimo superstite nella batteria dei d