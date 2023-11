Calcio femminile | l’Italia fa visita alla Spagna in Nations League | le ragazze di Soncin vogliono stupire

(Di giovedì 30 novembre 2023) Domani, alle 21.30, la Nazionale italiana disarà impegnata nel penultimo incontro della fase a gironi di. Le azzurre affronteranno le campionesse del mondo dellaallo stadio Pasarón di Pontevedra. Una partita chiaramente complicata, considerando la forza delle avversarie e la situazione di classifica nel raggruppamento. Le Furie Rosse primeggiano a punteggio pieno, dopo il perentorio 7-1 rifilatoSvizzera (diciassettesimo successo su diciannove incontri disputati nel 2023). In caso di vittoria, leallenate da Montse Tomé si qualificherebbero con un turno d’anticipo per la fase finale di questa competizione che metterà in palio i pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. La selezione guidata da Andrea ...

