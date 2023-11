Cairoli e la nuova avventura Ducati: 'Sfida coraggiosa, ecco perché l'ho scelta'

, nove volte iridato nel Mondiale Motocross, racconta il suo magico 2023 da team manager Ktm: "Incredibile vincere al primo colpo'. A proposito del passaggio al marchio di Borgo Panigale, ...

Cairoli e la nuova avventura Ducati: "Sfida coraggiosa, ecco perché l'ho scelta" La Gazzetta dello Sport

Ducati: primi test con Cairoli e Lupino Motosprint.it

Piste ciclabili, ora si va verso il mare e la zona nord. Nuova corsia in via Tommaso Cannizzaro

MESSINA – 729mila euro per la pista ciclabile Cairoli – Stazione centrale – Passeggiata a mare, 1 milione 390mila per la pista ciclopedonale Laguna Capo Peloro, 1 milione 661mila per il “Sistema integ ...

Ducati: primi test con Cairoli e Lupino

Trasferta siciliana per il team Maddii e la Ducati che farà provare la nuova 450 di Borgo Panigale ai suoi piloti. I test che dovrebbero protrarsi fino al fine settimana sono i primi ...