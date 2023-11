Cagliari | Ranieri | «Sapevo che dovevamo aspettare gli attaccanti»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 30 novembre 2023) Le parole di Claudio, tecnico del, in conferenza stampa in vista della sfida contro la Lazio Claudioha parlato in conferenza stampa in vista della sfida delcon la Lazio. Di seguito le sue parole. INFERMERIA – «Stanno tutti bene, sono tornati in gruppo pur non facendo il 100%». LAZIO – «Squadra che gioca a memoria, sanno come muoversi e come prendere quello che vogliono. Hanno perso qualche punto rispetto all’anno scorso ma qualificarsi agli ottavi di Champions vuol dire tanto, dobbiamo rispettarli ma giocare come sappiamo. Vittoria in Champions? Hanno grandi campioni con combinazioni di gioco studiate, vengono da giorni di pressione per il secondo tempo di Salerno ma hanno risposto con una grande prova in Champions League. Hanno vinto e hanno grandi stimoli». CENTROCAMPO ...