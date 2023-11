Cagliari | Oristanio | «Qui un grande gruppo | Ranieri ci dice questo»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 30 novembre 2023) Le parole di Gaetano, calciatore del, sul suo ambientamento con la maglia rossoblù. I dettagli Gaetanoha parlato a Radiolina dei suoi primi mesi di permanenza al. PAROLE – «Mi trovo molto bene,bello e forte, mi sto ambientando bene e mi stanno aiutando tanto i compagni. Ho fatto due anni in Olanda dopo il periodo giovanile all’Inter, mi sono trovato bene e sono cresciuto potendo sbagliare. Sono pronto per questa sfida a? Il mister ci insegna di non mollare mai, si può trovare sempre la soluzione, l’importante è lavorare con serietà».