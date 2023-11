Brighton, tegola per De Zerbi: lungo stop per Ansu Fati

Commenta per primo Il calvario di Ansu Fati non è terminato. L'attaccante delsi è infortunato nell'ultima partita di campionato, quella vinta 3 - 2 sul campo del Nottingham Forest: un problema serio, come ha annunciato Roberto De Zerbi, che potrebbe costringerlo a un ...

Infortunio serio e lungo stop: annuncio UFFICIALE del tecnico CalcioMercato.it

Brighton, tegola Ansu Fati: fuori per tre mesi Calcio News 24

Brighton, tegola Ansu Fati: fuori per tre mesi

Il Brighton di Roberto De Zerbi scende in campo questa sera in Europa League, ma non potrà contare su Ansu Fati Il Brighton scenderà in campo questa sera contro l’AEK ad Atene in Europa League, ma per ...

Lazio, Rovella fatica e per gennaio torna di moda Ricci

Lazio, Nicolò Rovella sta faticando in questa prima parte di campionato e i biancocelesti pensano a tornare sul mercato Inizio di stagione difficile quello di Nicolò Rovella con la Lazio, che per quan ...