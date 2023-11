Brescia-Sampdoria | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 30 novembre 2023) Gara valida per la quindicesima giornata del campionato italiano di serie b 2023/2024. I lombardi per non scivolare ancora più in basso, i lariani per continuare la risalit.si giocherà domenica 3 dicembre 2023 presso lo stadio Rigamonti: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I lombardi sono precipitati in zona retrocessione dopo un buon inizio, ed ora occupano la quattordicesima posizione in classifica con 15 punti. Nell’ultimo turno, la squadra del neo tecnico Maran ha ottenuto un punto prezioso a Pisa, che ha interrotto la striscia di tre sconfitte consecutive Il periodo nero dei blucerchiati sembra essere definitivamente alle spalle, anche se cè ancora tanta strada da fare per risalire verso le posizioni che contano. La squadra di Pirlo ha comunque ottenuto due vittorie ...