Bonus Bollette 2024 per Luce e Gas

(Di giovedì 30 novembre 2023) La fine del mercato tutelato dell’energia è ufficialmente alle porte. Dopo anni di rinvii, le date – stabilite ormai da tempo – sono il 10 gennaioper il gas e il 1° aprile per l’energia elettrica. Nonostante la decisione sembri ormai definitiva, a Palazzo Chigi attualmente si discute sulla possibilità di un’eventuale proroga di un anno ma, come ha chiarito Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia della Camera dei Deputati, tale opzione potrebbe essere possibile solamente previa autorizzazione da parte dell’UE. Detto ciò, certamente ti starai chiedendo cosa significa tale inversione di rotta per le tue prossime: avranno importi più alti? Esistono deiche in qualche modo possano tutelarti? Nei prossimi paragrafi cercheremo di rispondere a queste domande, ...