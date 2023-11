Bollette luce e gas | perché chi è passato al mercato libero paga di più

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 30 novembre 2023) Il passaggio daltutelato a quello, per quanto riguarda le forniture die gas, continua a far discutere. C’è grande timore per quelli che saranno i costi nel 2024 ma, intanto, i dati proposti da Arera spingono a una riflessione. Si registra infatti un aumento generale della spesa per chi ha già optato per il. Una statistica in controtendenza rispetto a quanto rilevato negli anni passati. Rischio aumenti A remare contro gli italiani è di certo la disinformazione, principalmente responsabilità propria ma anche di chi governa. Facile.it ha evidenziato come tre quarti dei cittadini abbia scarne, se non nulle, informazioni in merito al passaggio daltutelato a quello. In molti non conoscono la differenza e, addirittura, non ...