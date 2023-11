Bollette | Bruxelles smentisce la Lega | “L’eliminazione del mercato tutelato è obiettivo del Pnrr” E la maggioranza si spacca

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 novembre 2023) Mentre lacontinua a invocare negoziati con la Ue per prorogare ildi luce e gas, la Commissione chiude i giochi ricordando che “la graduale eliminazione dei prezzi regolamentati dell’energia elettrica, che mira ad aumentare la concorrenza sul, è una milestone che fa parte del più ampio pacchetto di leggi sulla concorrenza incluso nel“. Si tratta peraltro di uno degli obiettivi che andavano raggiunti per ottenere la terza rata, quella relativa agli impegni del secondo semestre 2022. L’Italia ha certificato già con il governo Draghi di averlo raggiunto e, dopo una lunga interlocuzione, a inizio ottobreha versato il dovuto. Una marcia indietro ex post sembra quindi fuori discussione, tanto più che anche la fase di revisione del piano si è ...