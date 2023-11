Black Phone | il cast originale | compreso il villain di Ethan Hawke | confermato per il sequel

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 30 novembre 2023) Ildell'hit Blumhousevedrà il ritorno delal completo, anche die del suo terrificante personaggio mascherato. Ilditornerà per il. La pellicola horror prodotta da Blumhouse, Crooked Highway e Universal vedeva protagonistinei panni di un raccapricciante, Mason Thames, Madeleine McGraw, Jeremy Davies e Miguel Mora. Secondo Deadline, torneranno tutti per The2. Il regista del primo film Scott Derrickson, che ha co-scritto il progetto con C. Robert Cargill, collaborerà nuovamente con Jason ...