Black Phone 2 | Ethan Hawke e il cast riconfermati per il sequel

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 30 novembre 2023)2,dell’omonimo successo horror del 2021, in uscita il 27 giugno 2025, vedrà il ritorno di tutto iloriginale, compresonei panni del Rapace. Nel nuovo film, scritto da Robert Cargill e diretto da Scott Derrickson, ritroveremo quindi, oltre a, Mason Thames, Madeleine McGraw e Jeremy Davies. Alla produzione tornerà Jason Blum, della BlumHouse Pictures. Il film, tratto da un racconto di Joe Hill, narra la storia di Finney, un ragazzino timido ma intelligente che viene rapito da un sadico assassino, che lo imprigiona in uno scantinato insonorizzato, dove, appeso alla parete, un telefono scollegato suona incessantemente: come se non bastasse, Finney inizierà a sentire le voci di altri ...