Bisnonna | 105 anni | batte il record mondiale per la corsa più veloce sui 100 metri

Leggi su it.newsner

(Di giovedì 30 novembre 2023) Conosciuta come “l’Uragano”, questa anziana donna di 107non ha lasciato che l’età dettasse le sue capacità! Infatti, nel novembre del 2021, all’età di 105, Julia Hawkins ha stabilito un nuovoper lapiùsui 100ai Louisiana Senior Games, una competizione per adulti di età superiore ai 50. Ora, all’età di 107, non sembra mostrare segni di rallentamento! La Hawkins ha raccontato a WWNO che non ha sempre corso e che è stato uno dei suoi figli a suggerirle, quando ha compiuto 100, di provare a correre 100in meno di 100 secondi. “E l’ho fatto in molto meno”, ha aggiunto. Cinquedopo, ai Louisiana Senior ...