Big Air | Coppa del Mondo | qualificati i fratelli Tabanelli

(Di giovedì 30 novembre 2023) Flora e Mirohanno conquistato la qualificazione nella seconda tappa dideldi Big Air, che si sta svolgendo a Pechino, Cina. Flora si è confermata in quinta piazza, grazie ai 151 totali tra primo e secondo appuntamento. Buona prestazione anche per Miro, quinto con 176.25 punti. L’atto decisivo è in programma per il 2 dicembre, alle ore 6.00 italiane. SportFace.

Arrivano ottime notizie dall'impianto olimpico di Shougang, struttura di Pechino che sta ospitando questa settimana la seconda tappa di Coppa del Mondo 2023-2024 di sci freestyle, specialità big air.

Qualificazione per la finale raggiunta da parte dei fratelli Flora e Miro Tabanelli, nella seconda tappa stagionale di Coppa del Mondo per quanto riguarda la specialità del Big Air, in corso di ...